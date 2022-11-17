Чесноков считает Циципаса фаворитом в матче с Рублёвым на Итоговом турнире ATP

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков назвал представителя Греции Стефаноса Циципаса фаворитом в матче с россиянином Андреем Рублёвым на Итоговом турнире ATP.

«Рублёв в матче с Новаком Джоковичем не выдерживал длинных розыгрышей, как это было в матче с Даниилом Медведевым. Но Джокович играет просто потрясающе, хорошо двигается, здорово подаёт и не оставляет своим соперникам шансов. Циципас сейчас играет очень хорошо, победа в матче с Медведевым придаст ему сил. Мне кажется, у него будет больше шансов на победу в матче с Рублёвым, он фаворит», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

У Циципаса и Рублёва есть по одной победе перед заключительным туром группового этапа. Победитель встречи выйдет в полуфинал со второй строчки. Первое место уже гарантировал себе серб Новак Джокович.