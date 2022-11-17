Макинрой — о допуске Джоковича на AO: Новак — всё ещё лучший на планете, я в восторге

Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой высказался о допуске 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на Открытый чемпионат Австралии.
«На самом деле я в восторге. Я думаю, что это отличная новость, всё отлично подходит для Джоковича, и, что наиболее существенно, он очень важен для турнира и очень важен для тенниса. Джокович для меня сейчас все еще лучший игрок на планете», — приводит слова Макинроя 7News Melbourne.
Ранее сообщалось, что новый министр иммиграции Австралии выдаст Джоковичу визу, несмотря на то что предыдущее правительство выписало ему трёхлетний запрет на въезд в страну. Напомним, в январе 2022 года Новака, не желающего прививаться, со скандалом депортировали из страны.
- 17 ноября 2022
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