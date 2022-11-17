Роддик: Алькарас может стать лучше Биг-4. Карлос — настоящий талант

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик поделился мыслями о первой ракетке мира, триумфаторе Открытого чемпионата США, испанце Карлосе Алькарасе.
«Алькарас вполне заслужил первое место по итогам года. За ним было невероятно наблюдать в этом году. Мне очень жаль, что он не был в Турине на этой неделе, не сыграл с этой группой феноменальных теннисистов — но мы хотим пожелать ему здоровья, впереди ещё долгая карьера.
Не знаю, увидим ли мы когда-нибудь постоянство, подобное тому, которое наблюдали в «Большой четвёрке» за последние 20 лет. Они произвели революцию в игре с точки зрения согласованности и статистических показателей… Это просто невероятно. Для повторения нам потребовался такой талант, как Карлос Алькарас, который уже является полноценным топ-игроком в свои 19 лет. Он может стать лучше в некоторых своих качествах и превзойти Биг-4, но не будем забегать вперёд», — цитирует Роддика Eurosport.
- 17 ноября 2022
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