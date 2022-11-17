Рафаэль Надаль переиграл Каспера Рууда в последнем для себя матче на Итоговом турнире

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (вторая ракетка мира) оказался сильнее представителя Норвегии Каспера Рууда (четвёртый номер мирового рейтинга) в заключительном туре Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.
Надаль обыграл Рууда со счётом 7:5, 7:5. Испанец выполнил 16 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету норвежца четыре эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
Несмотря на победу, Рафаэль Надаль покидает Итоговый турнир. До этого он уступил Тейлору Фритцу и Феликсу Оже-Альяссиму. Рууд же, напротив, одолел американца и канадца и вышел в полуфинал с первого места. Норвежскому теннисисту предстоит сыграть в 1/2 финала Итогового турнира либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с россиянином Андреем Рублёвым.
- 17 ноября 2022
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