Победитель 8 ТБШ назвал четырёх игроков, способных заменить Федерера, Надаля и Джоковича
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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», американец Джимми Коннорс выделил четырёх теннисистов, которые могут заменить швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.
«Теперь мы видим замену троим, которые доминировали последние 20 лет: Федереру, Надалю и Джоковичу. Эти ребята: Оже-Альяссим, Алькарас, Синнер и Руне — набирают форму. Но одно дело — хорошо выступать в Париже, а другое — играть в Австралии, на Уимблдоне, Открытом чемпионате США и «Ролан Гаррос».
Приятно видеть этих молодых ребят и то, как они начинают свой путь, потому что до этого никто не приближался к тройке. Мы ждали подобного, и теперь начало положено. Это следующие Федерер, Надаль и Джокович», — сказал Коннорс в своём подкасте.
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