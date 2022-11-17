Мария Шарапова поделилась новыми фото в стильной одежде

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала новые фотографии на своей странице в социальных сетях. Теннисистка разыграла среди своих подписчиков одну из вещей фирменной коллекции мебели.
Фото: ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ШАРАПОВОЙ
Фото: ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ШАРАПОВОЙ
«Моя коллекция мебели уже достигла столько красивых домов с момента запуска в прошлом году, и всё это благодаря вашей невероятной поддержке. Я бы хотела отправить подарок одному счастливому подписчику, который выполнит несколько условий», — написала россиянка, перечислив условия, необходимые для получения подарка.
За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
- 17 ноября 2022
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