Надаль рассказал, чего ему не хватило для выхода из группы на Итоговом турнире ATP

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над норвежским теннисистом Каспером Руудом в заключительном туре Итогового турнира ATP.

«Я хорошо тренировался, но мне не хватало матчей, чтобы выйти на нужный уровень, не хватало уверенности в себе после шести тяжелых месяцев. Но это нужно принимать. Хотя бы удалось закончить сезон победой. Было важно вернуть победные ощущения. И я доволен тем, с каким настроем вчера тренировался после двух тяжелых матчей. И сегодня обыграл сильного соперника», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

На Итоговом турнире испанец потерпел поражение от представителя США Тейлора Фритца и от канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима. Победа над Каспером Руудом не имела для Надаля турнирного значения, поскольку ещё до встречи было известно, что он не сможет выйти в полуфинал.