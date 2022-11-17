Надаль рассказал, чего ему не хватило для выхода из группы на Итоговом турнире ATP

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над норвежским теннисистом Каспером Руудом в заключительном туре Итогового турнира ATP.
«Я хорошо тренировался, но мне не хватало матчей, чтобы выйти на нужный уровень, не хватало уверенности в себе после шести тяжелых месяцев. Но это нужно принимать. Хотя бы удалось закончить сезон победой. Было важно вернуть победные ощущения. И я доволен тем, с каким настроем вчера тренировался после двух тяжелых матчей. И сегодня обыграл сильного соперника», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.
На Итоговом турнире испанец потерпел поражение от представителя США Тейлора Фритца и от канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима. Победа над Каспером Руудом не имела для Надаля турнирного значения, поскольку ещё до встречи было известно, что он не сможет выйти в полуфинал.
- 17 ноября 2022
-
19:11
-
18:46
-
18:31
-
18:14
-
17:54
-
17:38
-
17:17
-
16:55
-
16:40
-
16:35
-
16:31
-
16:19
-
16:05
-
15:50
-
15:48
-
15:01
-
14:01
-
13:10
-
12:54
-
12:13
-
12:05
-
11:50
-
11:40
-
11:29
-
11:10
-
09:47
-
09:31
-
09:15
-
09:02
-
09:01
-
08:42
-
08:30
-
07:30
-
07:28
-
06:02