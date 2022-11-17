Рафаэль Надаль подвёл итоги сезона и обозначил цели на 2023 год

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мыслями о своём выступлении в текущем сезоне. Ему удалось взять титулы на двух турнирах «Большого шлема»: Открытом чемпионате Австралии и «Ролан Гаррос».
«Для меня личное удовлетворение важнее любого титула. И если я не выкладываюсь на максимум, то не смогу спокойно жить с собой. В этом году я не мог просить о большем: хотя у меня и были тяжелые полгода, я выиграл два «Шлема», закончил на высокой позиции в рейтинге. Не могу жаловаться. В моем возрасте очень ценно то, что я могу добиваться таких вещей, могу конкурировать.
Теперь постараюсь правильно подготовиться к 2023-му, поработать как следует и начать с правильным настроем, чтобы быть конкурентоспособным с самого начала. Попробую это сделать», — цитирует Надаля пресс-служба ATP.
- 17 ноября 2022
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