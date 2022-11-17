Испанка Паула Бадоса опубликовала яркие фото в купальнике с отдыха на острове

13-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как отдыхает на островном курорте.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПАУЛЫ БАДОСЫ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПАУЛЫ БАДОСЫ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПАУЛЫ БАДОСЫ
Высшее достижение Паулы Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — во втором. Спортсменка не попала на Итоговый турнир WTA в Форт-Уэрте (Техас), который проходил с 31 октября по 7 ноября.
Ранее Бадоса публиковала фотографии со своего дня рождения, который прошёл 15 ноября. Теннисистке исполнилось 25 лет.
- 17 ноября 2022
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