Испанка Паула Бадоса опубликовала яркие фото в купальнике с отдыха на острове

13-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как отдыхает на островном курорте.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПАУЛЫ БАДОСЫ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПАУЛЫ БАДОСЫ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПАУЛЫ БАДОСЫ

Высшее достижение Паулы Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — во втором. Спортсменка не попала на Итоговый турнир WTA в Форт-Уэрте (Техас), который проходил с 31 октября по 7 ноября.

Ранее Бадоса публиковала фотографии со своего дня рождения, который прошёл 15 ноября. Теннисистке исполнилось 25 лет.