Видеообзор последнего матча Рафаэля Надаля на Итоговом турнире ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (вторая ракетка мира) оказался сильнее представителя Норвегии Каспера Рууда (четвёртый номер мирового рейтинга) в заключительном туре Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.

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Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Несмотря на победу, Рафаэль Надаль покидает Итоговый турнир. До этого он уступил Тейлору Фритцу и Феликсу Оже-Альяссиму. Рууд же, напротив, одолел американца и канадца и вышел в полуфинал с первого места. Норвежскому теннисисту предстоит сыграть в 1/2 финала Итогового турнира либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с россиянином Андреем Рублёвым.