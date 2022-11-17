Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о планах на начало нового сезона

Победитель Открытого чемпионата США, испанец Карлос Алькарас (первый номер мирового рейтинга) поделился мыслями о планах на начало нового сезона. Напомним, испанец не смог выступить на Итоговом турнире ATP из-за травмы.
«В первые недели после травмы очень важно не останавливаться. Последние полторы недели я делал много упражнений. Сейчас у меня несколько выходных, небольшие каникулы, чтобы немного отвлечься. Но после этого я сосредоточусь на предсезонке, на прогрессе, на том, чтобы как можно лучше начать Australian Open.
Я поеду на «Большой шлем» в первых числах января. Будет ли Australian Open моим первым турниром? На данный момент план такой. Конечно, я не знаю, как пройдёт восстановление, но могу сказать, что сразу поеду на Australian Open», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.
- 17 ноября 2022
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