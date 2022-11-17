Тренер Надаля выделил фаворита Итогового турнира и оценил выступление Рафаэля

Чемпион «Ролан Гаррос» 1998 года, бывшая первая ракетка мира Карлос Мойя, который является тренером 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, рассказал, кого считает фаворитом Итогового турнира ATP.

«Я думаю, что Новак Джокович из тех, чей теннис я видел на Итоговом турнире, играет лучше всех, но всякое может произойти. На данный момент он тот, кто кажется выше других по уровню.

Победа над Руудом — неплохой результат для Рафаэля, несмотря на то, что она ничего не значила. Надаль показал себя и провёл лучшую игру недели. Теннис изменился, он реализовал несколько брейк-пойнтов, но, конечно, это не тот результат турнира, на который мы рассчитывали", — приводит слова Карлоса Мойи Marca.