Надаль — о допуске Джоковича на AO: это лучшая новость. Рад за него и болельщиков

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о допуске серба Новака Джоковича на Открытый чемпионат Австралии. Ранее 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» не мог выступать на Australian Open из-за отсутствия прививки от коронавируса, в связи с чем правительство Австралии запрещало ему въезд в страну.

«Теннис лучше, когда на корте лучшие игроки. В конце концов, нам не нужно создавать много историй. Даже если это был большой беспорядок, то, что произошло в прошлом году в Австралии, не пошло на пользу нашему виду спорта. Это было в прошлом. Роджер больше не играет. Я пропустил много турниров „Большого шлема“ из-за травм. В прошлом году Новак не смог там сыграть. Это в прошлом.

Что будет дальше, так это то, что Новак снова сможет играть. Это лучшая новость из возможных, особенно учитывая, что сейчас вирус находится под большим контролем, кажется, во всем мире. Так почему бы и нет? Рад за него. Рад за турнир. Рад за болельщиков. Вот и всё», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.