19-летний Хольгер Руне: моя цель — стать номером один в мире. Может, уже в следующем году

Победитель турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) датский теннисист Хольгер Руне рассказал о своей цели стать первой ракеткой мира.
«Я работаю каждый день, и на каждом турнире я стараюсь становиться лучше, а мелкие недочёты немного скорректировались за год, и теперь здесь, в конце сезона, все идет хорошо, поэтому я очень доволен и счастлив по этому поводу.
«Моя цель — стать № 1 в мире. Да, а почему не в следующем году? Посмотрим. Мы не можем предсказать будущее. Жаль, мне был бы интересен опыт просто сыграть впервые на Итоговом турнире ATP, это было бы потрясающе», — приводит слова Руне Eurosport.
Хольгер Руне приехал на Итоговый турнир ATP в качестве запасного. Датчанин ранее в финале «Мастерса» в Париже одолел 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.
- 17 ноября 2022
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