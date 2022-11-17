Рафаэль Надаль опубликовал пост после вылета с Итогового турнира ATP

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поделился эмоциями от выступления на Итоговом турнире ATP, который проходит в Турине (Италия) c 13 по 20 ноября.
«Спасибо, Турин!!! Очень красивый город!!! Жаль, что я не сыграл в свой лучший теннис, но рад, что был здесь. Надеюсь вернуться в следующем году», — написал испанец в социальных сетях.
Несмотря на победу над Каспером Руудом в заключительном туре соревнований, Рафаэль Надаль покидает Итоговый турнир. До этого он уступил Тейлору Фритцу и Феликсу Оже-Альяссиму. Рууд же, напротив, одолел американца и канадца и вышел в полуфинал с первого места. Норвежскому теннисисту предстоит сыграть в 1/2 финала Итогового турнира либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с россиянином Андреем Рублёвым.
- 17 ноября 2022
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