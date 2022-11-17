Рублёв — об общении с детьми на корте: я стараюсь быть очень милым

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об участии в программе, которую создали организаторы Итогового турнира ATP в 2017 году. Согласно её правилам, спортсмены перед началом матча выходят на корт с детьми.

«Мы часто делаем это в теннисе, когда играем на центральном корте. Часто с нами выходит какой-нибудь ребенок. Очевидно, я не думаю, что теннисисты так много думают об этих моментах. Но кажется, что для детей это может быть особенным моментом, если они влюблены в теннис и гуляют с одним из своих любимых игроков, за которым они следуют. Наверняка это важный и особенный момент.

Стараюсь быть очень милым и обращать внимание на эти маленькие детали с детьми и подобные моменты, чтобы они чувствовали, что им действительно понравился этот случай. Хочется знать, что у них не было чувства после общения с игроком: «Нет, я не знаю, он даже не протянул мне руку или что-то в этом роде». Я не понимала, что я там делаю». Я просто стараюсь избегать этих мыслей или чувств от детей», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.