Тейлор Фритц сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале дебютного Итогового турнира

Американский теннисист Тейлор Фритц встретится в полуфинальном матче Итогового турнира ATP в Турине с сербом Новаком Джоковичем. Игра состоится в субботу, 19 ноября.
Фритц получил вторую путёвку в полуфинал из Зелёной группы после победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч с двумя тай-брейками продолжался 2 часа 45 минут и завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2 в пользу американца.
Статистика личных встреч Джоковича и Фритца насчитывает пять матчей – все они завершились в пользу Новака. Самой продолжительной была их встреча в феврале 2021 года в третьем круге Australian Open, где серб победил в пятисетовом поединке со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2.
В пятницу, 18 ноября, на Итоговом чемпионате ATP завершится групповая стадия двумя матчами третьего тура в Красной группе. Россиянин Даниил Медведев сыграет с Джоковичем, а в 23:00 мск ещё один россиянин Андрей Рублёв поборется за последнюю путёвку в плей-офф со второй ракеткой мира Стефаносом Циципасом.
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