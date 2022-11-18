Ана Иванович выложила фото в лесу с мужем Бастианом Швайнштайгером

Победительница Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2008 года, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, на которой она изображена вместе со своим мужем, чемпионом мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером. На снимке они отдыхают в лесу.

«Страсть к путешествиям», — подписала фотографию Иванович.

Фото: из личного архива аны иванович

35-летняя Ана Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за Швайнштайгера. В марте 2018 года у пары родился сын. В октябре 2019 года Бастиан объявил о завершении карьеры.

Ранее Ана Иванович показала актуальную физическую форму.

