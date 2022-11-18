Тейлор Фритц высказался о предстоящем полуфинале с Новаком Джоковичем на Итоговом турнире
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Девятая ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц рассказал, что думает о предстоящем полуфинале Итогового чемпионата ATP, в котором его соперником станет 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович.
«Это круто. Я не квалифицировался на турнир (Фритц выступает только потому, что первая ракетка мира Карлос Алькарас снялся из-за травмы. — Прим. «Чемпионата»), а теперь уже в полуфинале. Прекрасное чувство.
Похоже, я неплохо играю здесь. У меня чувство, что я всегда играю в свой лучший теннис в матчах с наилучшими игроками», — приводит слова Фритца Eurosport.
В другом полуфинале Каспер Рууд сыграет с победителем противостояния Андрей Рублёв — Стефанос Циципас.
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