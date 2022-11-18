Джим Курье: Алькарасу помогло стать 1-й ракеткой мира то, что Джокович пропускал турниры

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американец Джим Курье высказал мнение, что лидер рейтинга ATP 19-летний испанец Карлос Алькарас мог столкнуться с трудностями на пути к вершине, если бы 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, не желающий прививаться, не был вынужден пропускать турниры. Напомним, Алькарас стал первой ракеткой мира после победы на Открытом чемпионате США, где не было Джоковича.

«Нет сомнений, что отсутствие Джоковича на многих его любимых турнирах облегчила ему [Алькарасу] взлёт. Однако с точки зрения игры Алькарас уже готов к большим свершениям», — приводит слова Курье Sportskeeda, ссылаясь на эфир Tennis Channel.