Петра Квитова выложила фото из тренажёрного зала

Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывший второй номер рейтинга WTA чешская теннисистка Петра Квитова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала свою фотографию, сделанную в тренажёрном зале.
«С самолёта в тренажёрный зал», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива петры квитовой
32-летняя Петра Квитова не пробилась на Итоговый турнир WTA в Форт-Уэрте (США). Она закончила год на 16-м месте рейтинга WTA. Лучший результат чешская теннисистка продемонстрировала в 2011 году, когда она выиграла Итоговый чемпионат WTA, победив в финале представительницу Беларуси Викторию Азаренко (7:5, 4:6, 6:3), и закончила сезон в качестве второй ракетки мира.
Ранее своё фото из тренажёрного зала выложила двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко.
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