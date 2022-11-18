Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Петра Квитова выложила фото из тренажёрного зала

Петра Квитова выложила фото из тренажёрного зала
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывший второй номер рейтинга WTA чешская теннисистка Петра Квитова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала свою фотографию, сделанную в тренажёрном зале.

«С самолёта в тренажёрный зал», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива петры квитовой

32-летняя Петра Квитова не пробилась на Итоговый турнир WTA в Форт-Уэрте (США). Она закончила год на 16-м месте рейтинга WTA. Лучший результат чешская теннисистка продемонстрировала в 2011 году, когда она выиграла Итоговый чемпионат WTA, победив в финале представительницу Беларуси Викторию Азаренко (7:5, 4:6, 6:3), и закончила сезон в качестве второй ракетки мира.

Ранее своё фото из тренажёрного зала выложила двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

Новость по теме
Виктория Азаренко выложила фото из тренажёрного зала, показав свою нынешнюю форму
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022