«Счастлива быть там, где я сейчас». Мертенс выложила фото с дня рождения

Бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, бельгийская теннисистка Элисе Мертенс опубликовала новую фотографию в соцсетях, на которой позирует в свой день рождения в красивом костюме.

«Это был сложный год, но я чувствую благословение и счастлива быть там, где я сейчас», — написала теннисистка.

Фото: личный архив Элисе Мертенс

Напомним, Мертенс стала победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой. В решающем матче турнира Мертенс и Кудерметова оказались сильнее пары Барбора Крейчикова/Катержина Синякова — 6:2, 4:6, 11:9. Бельгийка и россиянка не допустили ни одного поражения по ходу турнира.

Лучшим достижением в карьере Мертенс в одиночном разряде стал полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2018 году.