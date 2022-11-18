«Просто уткнулась носом в землю». Турсунов — о Радукану

Бывший российский теннисист, ныне тренер Дмитрий Турсунов вспомнил период сотрудничества с британской теннисисткой Эммой Радукану и подчеркнул высокий профессионализм бывшей подопечной.
«Честно говоря, я не видел и не чувствовал, что происходит много посторонних вещей. С того момента, как мы начали, Эмма просто уткнулась носом в землю.
Она была очень трудолюбивой, и я не видел, чтобы ей чего-то не хватало. В ней не было ауры дивы или суперзвезды, и я думаю, что она очень хорошо справлялась с этой ролью. Я был очень впечатлён ею и очень доволен тем, насколько профессионально она относится к делу», — рассказал Турсунов в интервью Tennis World USA.
Напомним, в октябре стало известно о прекращении сотрудничества Турсунова и Радукану. В данный момент российский специалист тренирует швейцарскую теннисистку Белинду Бенчич.
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