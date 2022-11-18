Янник Синнер назвал теннисиста, который больше всего впечатлил его в сезоне-2022
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15-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, кто из теннисистов больше всего впечатлил его в сезоне-2022. Синнер назвал первую ракетку мира, 19-летнего испанца Карлоса Алькараса.
«Я должен назвать Карлоса. Он завоевал 2000 очков, выиграв турнир «Большого шлема». Он побеждал Надаля и Джоковича. Он также брал титулы на грунте. Не могу не назвать Алькараса», — приводит слова Янника Синнера издание Eurosport.it.
Напомним, Карлос Алькарас стал первой ракеткой мира после победы на Открытом чемпионате США в сентябре. Он стал самым молодым лидером рейтинга ATP за всю историю, побив рекорд австралийца Ллейтона Хьюитта. В 2001 году Хьюитт стал первой ракеткой мира, когда ему было 20 лет.
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