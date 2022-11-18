Ольховский ответил на вопрос о фаворите матча Рублёв — Циципас. Лучший выйдет в полуфинал

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский ответил на вопрос, кто является фаворитом решающего матча с участием россиянина Андрея Рублёва и грека Стефаноса Циципаса, победитель которого выйдет в полуфинал Итогового чемпионата ATP. Матч Рублёв — Циципас состоится сегодня, 18 ноября, и начнётся не ранее 23:00 мск.

«На мой взгляд, явного фаворита нет, и тот и другой показывали хороший теннис. Андрей немного недотянул в матче с Джоковичем, но Циципас тоже ему проиграл, плюс у него была тяжёлая игра с Даниилом Медведевым. По идее, он должен быть более уставшим, чем Андрей.

У Андрея первый матч был тяжёлый, второй — лёгкий, у Циципаса — наоборот. Поэтому шансы у них равны. Оба могут победить, явного фаворита для меня не существует», — приводит слова Ольховского ТАСС.