Ольховский ответил на вопрос о фаворите матча Рублёв — Циципас. Лучший выйдет в полуфинал

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский ответил на вопрос, кто является фаворитом решающего матча с участием россиянина Андрея Рублёва и грека Стефаноса Циципаса, победитель которого выйдет в полуфинал Итогового чемпионата ATP. Матч Рублёв — Циципас состоится сегодня, 18 ноября, и начнётся не ранее 23:00 мск.
«На мой взгляд, явного фаворита нет, и тот и другой показывали хороший теннис. Андрей немного недотянул в матче с Джоковичем, но Циципас тоже ему проиграл, плюс у него была тяжёлая игра с Даниилом Медведевым. По идее, он должен быть более уставшим, чем Андрей.
У Андрея первый матч был тяжёлый, второй — лёгкий, у Циципаса — наоборот. Поэтому шансы у них равны. Оба могут победить, явного фаворита для меня не существует», — приводит слова Ольховского ТАСС.
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