Даниил Медведев — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Сегодня, 18 ноября, российский теннисист Даниил Медведев и 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович сыграют друг с другом в 3-м туре группового этапа Итогового чемпионата ATP. Турнир проходит в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Матч Медведев — Джокович начнётся не ранее 16:00 мск.

Для обоих соперников матч не имеет турнирного значения. Джокович уже обеспечил себе выход в полуфинал, а Медведев, наоборот, досрочно потерял шансы выйти из группы.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Новак Джокович на Итоговом турнире ATP.

В другом матче этой группы сыграют россиянин Андрей Рублёв и представитель Греции Стефанос Циципас. Победитель выйдет в полуфинал. Матч состоится вечером по московскому времени.