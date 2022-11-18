Джим Курье: я не думал, что Рафаэль Надаль будет играть после 30 лет
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американец Джим Курье высказался о спортивном долголетии 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля. В сезоне-2022 36-летний Надаль выиграл два мэйджора, а именно Australian Open и «Ролан Гаррос».
«Нам всем повезло, что Рафа так долго играет. Надеюсь, он будет играть ещё дольше.
Я был среди тех людей, кто не думал, что он будет играть в 30 лет и дальше, — ввиду физической формы. И я так рад, что мы на протяжении столь долгого времени являемся свидетелями его величия», — приводит слова Джима Курье издание Sportskeeda, ссылаясь на подкаст Inside In.
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