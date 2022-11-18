Новак Джокович: порой думают, что я фальшивка. Но свобода слова — это иллюзия
Поделиться
21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался на тему отношения к нему со стороны общественности.
«Люди иногда думают, что я фальшивка, что я делаю определённые вещи, потому что хочу, чтобы меня любили. Но это не так. Я просто стараюсь быть искренним. Это то, что мы порой теряем.
Невозможно угодить всем. Но в настоящий момент политкорректность заставляет отказываться от выражения своих идей с уважением — без ненависти, но свободно. Свобода слова для меня сегодня — это всего лишь иллюзия», — приводит слова Джоковича итальянское издание La Stampa.
Напомним, 35-летний Джокович вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP. Завтра, 19 ноября, он сыграет с американцем Тейлором Фритцем.
Комментарии
- 18 ноября 2022
-
12:22
-
12:08
-
12:01
-
11:50
-
11:09
-
10:27
-
10:06
-
09:42
-
09:15
-
09:01
-
08:42
-
08:29
-
08:21
-
08:13
-
08:09
-
08:04
-
07:50
-
07:31
-
07:25
-
02:45
-
02:01
- 17 ноября 2022
-
23:37
-
23:10
-
22:28
-
22:01
-
21:42
-
21:16
-
20:52
-
20:31
-
20:16
-
19:44
-
19:28
-
19:11
-
18:46
-
18:31
Партнерский контент