Новак Джокович: порой думают, что я фальшивка. Но свобода слова — это иллюзия

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался на тему отношения к нему со стороны общественности.

«Люди иногда думают, что я фальшивка, что я делаю определённые вещи, потому что хочу, чтобы меня любили. Но это не так. Я просто стараюсь быть искренним. Это то, что мы порой теряем.

Невозможно угодить всем. Но в настоящий момент политкорректность заставляет отказываться от выражения своих идей с уважением — без ненависти, но свободно. Свобода слова для меня сегодня — это всего лишь иллюзия», — приводит слова Джоковича итальянское издание La Stampa.

Напомним, 35-летний Джокович вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP. Завтра, 19 ноября, он сыграет с американцем Тейлором Фритцем.