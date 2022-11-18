Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович: порой думают, что я фальшивка. Но свобода слова — это иллюзия

Новак Джокович: порой думают, что я фальшивка. Но свобода слова — это иллюзия
Комментарии

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался на тему отношения к нему со стороны общественности.

«Люди иногда думают, что я фальшивка, что я делаю определённые вещи, потому что хочу, чтобы меня любили. Но это не так. Я просто стараюсь быть искренним. Это то, что мы порой теряем.

Невозможно угодить всем. Но в настоящий момент политкорректность заставляет отказываться от выражения своих идей с уважением — без ненависти, но свободно. Свобода слова для меня сегодня — это всего лишь иллюзия», — приводит слова Джоковича итальянское издание La Stampa.

Напомним, 35-летний Джокович вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP. Завтра, 19 ноября, он сыграет с американцем Тейлором Фритцем.

Джокович получил в соперники американца, а Надаль ушёл с победой! Расклады чемпионата ATP Джокович получил в соперники американца, а Надаль ушёл с победой! Расклады чемпионата ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022