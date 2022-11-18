Федерер впервые за 19 лет не попал в число претедентов на приз самому любимому фанатами

ATP опубликовала список теннисистов — претендентов на приз самому любимому игроку сезона по версии болельщиков. Впервые за 19 лет в перечне не оказалось 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, который закончил карьеру после Кубка Лэйвера в сентябре.

В список попали российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. Полный перечень доступен на сайте ATP.

41-летний Роджер Федерер шесть раз выигрывал Australian Open, один раз — «Ролан Гаррос», восемь раз — Уимблдон, пять раз — Открытый чемпионат США. Также он является олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде, серебряным призёром Олимпиады-2012 в одиночном разряде.