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Дмитрий Турсунов ответил на вопрос о величайшем в истории, упомянув четырёх теннисистов

Дмитрий Турсунов ответил на вопрос о величайшем в истории, упомянув четырёх теннисистов
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Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов ответил на вопрос, кто, по его мнению, является величайшим игроком в истории. Он не дал прямого ответа, но упомянул четырёх теннисистов: Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Роджера Федерера и Пита Сампраса, которые на турнирах «Большого шлема» завоевали 22, 21, 20 и 14 титулов соответственно.

«Очевидно, Роджер был первым игроком, который добился такого невероятного доминирования. Пит Сампрас также доминировал в теннисе, но я считаю, что Роджер вывел это на новый уровень.

Затем Рафа догнал его и превзошёл его. А затем появился Новак, который обогнал Роджера и отстаёт на один «Шлем» от Рафы. Кто знает, может, кто-то возьмёт ещё больше титулов, чем они все», — приводит слова Турсунова Sportskeeda.

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