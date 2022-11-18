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«Я знал». Тони Надаль объяснил, почему Рафаэль не вышел из группы на Итоговом турнире

«Я знал». Тони Надаль объяснил, почему Рафаэль не вышел из группы на Итоговом турнире
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Испанский специалист Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, рассказал, почему его племянник не смог выйти из группы на Итоговом чемпионате ATP. Надаль одержал одну победу в трёх матчах и покинул турнир.

По словам Тони, Рафаэль недостаточно хорошо подготовился к Итоговому.

«Я знал, что, когда Рафа приехал сюда, он приехал с недостаточным уровнем подготовки. А в этом случае очень тяжело.

На турнирах «Большого шлема» такой проблемы нет, так как там сперва есть несколько матчей [с более слабыми соперниками]. Если он сможет пройти первую неделю, то на второй неделе он сможет выиграть турнир. Но здесь всё не так, потому что в первом же матче играешь против одного из лучших игроков мира. Ну а потом уже слишком сложно [отыграться]», — приводит слова Тони Надаля Eurosport.

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