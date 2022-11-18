«Найди, что ты любишь, и позволь этому убить себя». Соболенко опубликовала шутливый пост

Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором обратила внимание на пагубное влияние сильных пристрастий к чему-либо.

Теннисистка выложила фотографию из некого заведения, в котором на стене большими буквами написано «Найди что ты любишь и позволь этому убить себя».

«Даааа!!!» — написала спортсменка.

Фото: личный архив Арины Соболенко

В сезоне-2022 24-летняя Арина Соболенко третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такого результата она добилась на Открытом чемпионате США. На остальных мэйджорах Соболенко показала следующие результаты: на Australian Open она дошла до четвёртого круга, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — до третьего, а Уимблдонский турнир пропустила ввиду решения организаторов отстранить российских и белорусских спортсменов. Также Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла французской теннисистке Каролин Гарсии.