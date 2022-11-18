«Тот самый вечер». Алькарас опубликовал фотографии с кубком первой ракетки мира

Победитель Открытого чемпионата США, первый номер рейтинга ATP, испанский теннисист Карлос Алькарас выложил новые фотографии в соцсетях с торжественного мероприятия, на котором ему вручили кубок первой ракетки мира по итогам сезона.

«Тот самый вечер», — написал испанец, добавив эмодзи с кубком и поцелуем.

Фото: личный архив Карлоса Алькараса

Фото: личный архив Карлоса Алькараса

Фото: личный архив Карлоса Алькараса

Напомним, Карлос Алькарас из-за травмы вынужденно пропускает Итоговый чемпионат ATP в Турине. Ранее Алькарас заявил, что на данный момент он не планирует выступать на турнирах перед стартом на Открытом чемпионате Австралии – 2022. Всё это время он будет сосредоточен на реабилитации.

Алькарас стал самым молодым игроком в истории ATP (c 1973 года), которому удалось закончить сезон на вершине рейтинга.