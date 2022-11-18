Селиваненко: матч Рублёв — Циципас — очень важный и принципиальный. Многое стоит на кону

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче Итогового чемпионата ATP, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас. Победитель выйдет в полуфинал, где сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

«На кону в сегодняшнем матче стоит многое: выход из группы, большое количество очков и ещё многое другое. Это будет очень важный и принципиальный матч. Побеждает тот, кто лучше готов в данный конкретный день, и тот, к кому повернётся лицом удача.

У Рублёва закончились силы? Спортсмены на таком уровне каждый новый матч играют, забыв про предыдущую игру. Расписание на групповом этапе составлено так, что у всех достаточно времени для восстановления. С этим проблем быть не должно», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.