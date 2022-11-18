19-летний Хольгер Руне: я буду играть на Итоговом турнире следующие 15-20 лет
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Победитель турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), датский теннисист Хольгер Руне высказался о своих перспективах принять участие в следующих розыгрышах Итогового турнира ATP. Спортсмена спросили в социальных сетях, расстроен ли он тем, что не сыграл на молодёжном Итоговом.
«Нет. Я играл там в прошлом году, и мне очень понравилось. Но мне хорошо в Турине, потому что именно здесь я буду выступать следующие 15-20 лет», — ответил теннисист в социальных сетях.
Хольгер Руне приехал на Итоговый турнир ATP в качестве запасного. Ранее в финале «Мастерса» в Париже датчанин одолел 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича. По пути к титулу Руне удалось обыграть пять теннисистов из десятки мирового рейтинга.
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