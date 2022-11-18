Владимир Камельзон оценил шансы Рублёва в матче с Циципасом на Итоговом турнире АТР

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал, чего ожидает от матча между россиянином Андреем Рублёвым и греком Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире ATP.
«Я бы хотел, чтобы Рублёв выиграл. Хотя Циципас на этом турнире показал достаточно устойчивую игру. Рублёв показывает яркую игру, а потом идёт какой-то спад. К тому же его неудачная игра с Джоковичем… После первого боевого сета Андрей дальше не играл. Чтобы обыгрывать игроков уровня первой четвёрки-пятёрки, надо ещё хорошо поработать.
Игра будет принципиальная, потому что Циципас — один из претендентов на первое место на этом турнире, играет просто здорово. Если игра пойдёт по принципу профессионального тенниса и психологического настроя, будет равная. Важно, кто лучше сыграет решающие мячи и удержит внимание.
Добавит ли Рублёву уверенности, что это третий матч на турнире? Он уже играет на Итоговом турнире. Это и есть уверенность. Престижно попасть на этот турнир», – сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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