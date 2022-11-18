Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу, не подав на матч в третьем сете

Российский теннисист Даниил Медведев (пятая ракетка мира) потерпел поражение от представителя Сербии Новака Джоковича (восьмой номер мирового рейтинга) в трёх сетах в заключительном туре группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.

Джокович оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2). Серб выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Даниила Медведева 16 эйсов, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Россиянин повёл со счётом 5:4 в третьем сете, взяв подачу соперника при 4:4, однако позволил Джоковичу сделать ответный брейк. Новак заранее гарантировал себе выход из группы с первого места и в полуфинале встретится с американцем Тейлором Фритцем. Даниил Медведев покидает турнир.