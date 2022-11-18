Роджер Федерер поделился ярким фото из Токио

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. 41-летний спортсмен показал, как проводит время в японском городе Токио.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОДЖЕРА ФЕДЕРЕРА
Роджер Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Федерер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. До этого Роджер не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на «Шлемы».
Ранее Федерер впервые за 19 лет не попал в число претендентов на приз самому любимому теннисисту сезона.
- 18 ноября 2022
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