Поражение от Джоковича стало для Медведева четвёртым кряду на турнирах ATP

Российский теннисист Даниил Медведев (пятая ракетка мира) не смог переиграть представителя Сербии Новака Джоковича (восьмой номер мирового рейтинга) в заключительном туре группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 3 часа 9 минут.
Медведеву не удалось прервать серию из поражений, которая началась на турнире в Париже. Тогда россиянин уступил представителю Австралии Алексу де Минору. Затем Даниил приехал на Итоговый турнир, где не смог одолеть Андрея Рублёва (7:6 (9:7), 3:6, 6:7 (7:9)), Стефаноса Циципаса (3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7)) и Новака Джоковича (3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7)). Во всех четырёх матчах пятый номер мирового рейтинга проигрывал в трёх партиях.
- 18 ноября 2022
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