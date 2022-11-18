Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Поражение от Джоковича стало для Медведева четвёртым кряду на турнирах ATP

Поражение от Джоковича стало для Медведева четвёртым кряду на турнирах ATP
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев (пятая ракетка мира) не смог переиграть представителя Сербии Новака Джоковича (восьмой номер мирового рейтинга) в заключительном туре группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 3 часа 9 минут.

Медведеву не удалось прервать серию из поражений, которая началась на турнире в Париже. Тогда россиянин уступил представителю Австралии Алексу де Минору. Затем Даниил приехал на Итоговый турнир, где не смог одолеть Андрея Рублёва (7:6 (9:7), 3:6, 6:7 (7:9)), Стефаноса Циципаса (3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7)) и Новака Джоковича (3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7)). Во всех четырёх матчах пятый номер мирового рейтинга проигрывал в трёх партиях.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022