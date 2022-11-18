Даниил Медведев не смог выиграть восьмой матч подряд у игроков топ-10

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев уступил представителю Сербии Новаку Джоковичу на групповом этапе Итогового турнира ATP. Это поражение стало для него восьмым кряду в матчах с игроками из десятки мирового рейтинга.

Серия Медведева началась на Открытом чемпионате Австралии, где российский теннисист, ведя 2:0 по сетам у испанца Рафаэля Надаля, упустил победу. После этого Даниил не смог выиграть ни матча у теннисистов из топ-10.

На Итоговом турнире российский теннисист проиграл три трёхсетовых матча. В первом раунде Даниил Медведев не смог одолеть своего соотечественника Андрея Рублёва, затем он на решающем тай-брейке уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу и лишился шансов на выход в полуфинал.