Новак Джокович похвалил Даниила Медведева за игру во втором сете в матче Итогового турнира

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе над россиянином Даниилом Медведевым на групповом этапе Итогового турнира ATP.

«У нас с Даниилом было несколько сражений до этого. Я понимал, что сегодня будет его последний матч в сезоне, и он не хотел бы заканчивать год поражением. Я начал очень хорошо. У меня были шансы во втором сете, было несколько брейк-пойнтов, но он очень хорошо сыграл в этих решающих моментах. Медведев играл очень быстро. В третьем сете я плохо чувствовал себя физически, но очень много боролся. Это была настоящая битва и борьба», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Россиянин повёл со счётом 5:4 в третьем сете, взяв подачу соперника при 4:4, однако позволил Джоковичу сделать ответный брейк. Новак заранее гарантировал себе выход из группы с первого места и в полуфинале встретится с американцем Тейлором Фритцем. Даниил Медведев покидает турнир.