Даниил Медведев за три матча на Итоговом турнире заработал $ 320 тысяч

Стало известно, сколько призовых получит российский теннисист Даниил Медведев за Итоговый турнир ATP. Пятый номер мирового рейтинга заработал $ 320 тысяч за три поражения в трёх матчах.
Он уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу, своему соотечественнику Андрею Рублёву и сербу Новаку Джоковичу. Все встречи Даниила Медведева заканчивались решающим тай-брейком. Рублёву россиянин проиграл его в борьбе — 7:9, а от Циципаса (1:7) и Джоковича (2:7) получил разгром.
Медведеву не удалось прервать серию из поражений, которая началась на турнире в Париже. Тогда россиянин уступил представителю Австралии Алексу де Минору. Затем Даниил приехал на Итоговый турнир, где не смог одолеть Андрея Рублёва (7:6 (9:7), 3:6, 6:7 (7:9)), Стефаноса Циципаса (3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7)) и Новака Джоковича (3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7)).
- 18 ноября 2022
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