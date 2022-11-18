Джокович оценил факт, что Медведев проиграл все три матча Итогового на решающем тай-брейке

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от победы над россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP.

«Я смог найти последнюю каплю энергии, чтобы вернуться в матч. При счёте 4:5 мне удалось прочитать подачу Даниила и предугадать его действия. Я занял хорошую позицию на корте. Затем очень хорошо начал тай-брейк. Конечно, для Медведева непросто проиграть три матча на решающем тай-брейке, но он потрясающий теннисист. Я очень уважаю Даниила, и это был отличный бой», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Новак Джокович ещё до матча гарантировал себе выход из группы с первого места. В полуфинале Итогового турнира серб встретится с американцем Тейлором Фритцем. Даниил Медведев покидает турнир после трёх поражений.