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Тарпищев рассказал, за счёт чего Рублёв сможет обыграть Циципаса на Итоговом турнире

Тарпищев рассказал, за счёт чего Рублёв сможет обыграть Циципаса на Итоговом турнире
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мыслями о матче между россиянином Андреем Рублёвым и греком Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире ATP. Победитель встречи пройдёт в полуфинал.

«У Рублёва с Циципасом всё будет зависеть от чистоты исполнения. Андрей же у нас агрессор, но с Новаком попал в ловушку. Нельзя бить сильнее, чем ты можешь. Джокович не давал ему думать и Рублёв ошибался. У Андрея ещё нет тактического разнообразия в игре, рвать ритм он не мастак. А полагаться только на мощь — наивно, надо очень чисто играть. Джокович всё равно номер один прямо сейчас. Что бы с ним не делали на Западе, когда не пускали на турниры, он всё равно топ.

С Циципасом Рублёву надо держать подачу, потому что грек очень хорошо подаёт. Будет Андрей держать подачу — шансы будут. Нельзя взрываться, надо варьировать подачу, подавать под 75% — это залог успеха. Если не сможет, Стефанос получит уверенность», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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