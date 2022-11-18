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Елена Веснина: Андрей Рублёв одолеет Циципаса и наделает шороху на Итоговом турнире!

Елена Веснина: Андрей Рублёв одолеет Циципаса и наделает шороху на Итоговом турнире!
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина выразила уверенность в победе россиянина Андрея Рублёва над греком Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире ATP, который проходит в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.

«Я уверена в том, что Рублёв сегодня пройдёт Циципаса. Мне очень нравится его игра в последнее время. Да, с Новаком у него позавчера не получилось, но Джокович сыграл в великолепный теннис. Наверное, это был лучший матч серба в сезоне.

С Циципасом шансы велики. Теннис Андрея вырос, он стал более зрелым. Рублёв перестал играть примитивно. Он одолеет Стефаноса и наделает шороху на этом Итоговом турнире!» — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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