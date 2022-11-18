Елена Веснина: Андрей Рублёв одолеет Циципаса и наделает шороху на Итоговом турнире!
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина выразила уверенность в победе россиянина Андрея Рублёва над греком Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире ATP, который проходит в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.
«Я уверена в том, что Рублёв сегодня пройдёт Циципаса. Мне очень нравится его игра в последнее время. Да, с Новаком у него позавчера не получилось, но Джокович сыграл в великолепный теннис. Наверное, это был лучший матч серба в сезоне.
С Циципасом шансы велики. Теннис Андрея вырос, он стал более зрелым. Рублёв перестал играть примитивно. Он одолеет Стефаноса и наделает шороху на этом Итоговом турнире!» — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Комментарии
- 18 ноября 2022
-
23:18
-
22:45
-
22:20
-
22:00
-
21:40
-
21:20
-
21:15
-
20:45
-
20:39
-
20:26
-
20:20
-
20:05
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:28
-
19:22
-
18:53
-
18:10
-
17:59
-
17:56
-
17:22
-
16:40
-
16:15
-
15:53
-
15:12
-
15:01
-
13:37
-
13:14
-
13:01
-
13:00
-
12:22
-
12:08
-
12:01
-
11:50
Партнерский контент