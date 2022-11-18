Андрей Рублёв — Стефанос Циципас: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира
Поделиться
Сегодня, 18 ноября, российский теннисист Андрей Рублёв (седьмая ракетка мира) встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом (третий номер мирового рейтинга) в заключительном туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдёт на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Стефанос Циципас.
По личным встречам Стефанос Циципас ведёт со счётом 6-4 (6-5 с учётом матча на челленджере во Франции в 2017 году). Рублёв одержал последнюю победу над ним год назад, в групповом раунде на этих же кортах — правда, после этого Стефанос снялся с турнира. В этом году грек выигрывал в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде и в полуфинале в Астане.
Комментарии
- 18 ноября 2022
-
23:18
-
22:45
-
22:20
-
22:00
-
21:40
-
21:20
-
21:15
-
20:45
-
20:39
-
20:26
-
20:20
-
20:05
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:28
-
19:22
-
18:53
-
18:10
-
17:59
-
17:56
-
17:22
-
16:40
-
16:15
-
15:53
-
15:12
-
15:01
-
13:37
-
13:14
-
13:01
-
13:00
-
12:22
-
12:08
-
12:01
-
11:50
Партнерский контент