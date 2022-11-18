Андрей Рублёв — Стефанос Циципас: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира

Сегодня, 18 ноября, российский теннисист Андрей Рублёв (седьмая ракетка мира) встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом (третий номер мирового рейтинга) в заключительном туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдёт на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Стефанос Циципас.

По личным встречам Стефанос Циципас ведёт со счётом 6-4 (6-5 с учётом матча на челленджере во Франции в 2017 году). Рублёв одержал последнюю победу над ним год назад, в групповом раунде на этих же кортах — правда, после этого Стефанос снялся с турнира. В этом году грек выигрывал в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде и в полуфинале в Астане.