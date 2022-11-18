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Даниил Медведев: уверен, я смогу вернуться на прежний уровень. Даже сегодня играл здорово

Даниил Медведев: уверен, я смогу вернуться на прежний уровень. Даже сегодня играл здорово
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Пятая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги сезона после вылета с Итогового турнира ATP.

«Смогу ли вернуться на прежний уровень? Уверен, что да. Если бы я не сыграл на очень хорошем уровне турниры в Астане и Вене, может быть, был бы менее уверен в себе. В целом после Australian Open я не могу достичь большого результата, пусть у меня и было несколько финалов, победа на одном турнире. Я не играл плохо, все-таки попал на Итоговый. Но от себя я ожидал большего.

В Вене и Астане я играл здорово. На самом деле, и сегодня играл здорово. Если честно, я знаю, что смогу добиться чего-то большого в будущем. Просто нужно продолжать работать. Погрустить один-два дня, затем насладиться выходными, а дальше готовиться к следующему сезону», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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