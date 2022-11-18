Медведев потеряет пятую строчку рейтинга после вылета с Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев опустится в рейтинге ATP после вылета с Итогового турнира. 21 ноября его сместит с пятой строчки представитель Канады Феликс Оже-Альяссим. Более того, на данный момент шансы обогнать Медведева в рейтинге сохраняют серб Новак Джокович, россиянин Андрей Рублёв и американец Тейлор Фритц.
Напомним, Даниил Медведев на Итоговом турнире уступил во всех трёх встречах. В первом раунде группового этапа он проиграл Андрею Рублёву, затем потерпел поражение от Стефаноса Циципаса и завершил сезон неудачной встречей с Новаком Джоковичем.
Поражение от Джоковича стало для Медведева восьмым кряду в матчах с игроками из десятки мирового рейтинга. Эта серия Даниила началась на Открытом чемпионате Австралии, где российский теннисист упустил победу, ведя 2:0 по сетам у испанца Рафаэля Надаля. После этого Даниил не смог выиграть у теннисистов из топ-10 ни одного матча.
- 19 ноября 2022
-
00:53
-
00:30
-
00:12
- 18 ноября 2022
-
23:18
-
22:45
-
22:20
-
22:00
-
21:40
-
21:20
-
21:15
-
20:45
-
20:39
-
20:26
-
20:20
-
20:05
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:28
-
19:22
-
18:53
-
18:10
-
17:59
-
17:56
-
17:22
-
16:40
-
16:15
-
15:53
-
15:12
-
15:01
-
13:37
-
13:14
-
13:01
-
13:00
-
12:22