Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев потеряет пятую строчку рейтинга после вылета с Итогового турнира ATP

Медведев потеряет пятую строчку рейтинга после вылета с Итогового турнира ATP
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев опустится в рейтинге ATP после вылета с Итогового турнира. 21 ноября его сместит с пятой строчки представитель Канады Феликс Оже-Альяссим. Более того, на данный момент шансы обогнать Медведева в рейтинге сохраняют серб Новак Джокович, россиянин Андрей Рублёв и американец Тейлор Фритц.

Напомним, Даниил Медведев на Итоговом турнире уступил во всех трёх встречах. В первом раунде группового этапа он проиграл Андрею Рублёву, затем потерпел поражение от Стефаноса Циципаса и завершил сезон неудачной встречей с Новаком Джоковичем.

Поражение от Джоковича стало для Медведева восьмым кряду в матчах с игроками из десятки мирового рейтинга. Эта серия Даниила началась на Открытом чемпионате Австралии, где российский теннисист упустил победу, ведя 2:0 по сетам у испанца Рафаэля Надаля. После этого Даниил не смог выиграть у теннисистов из топ-10 ни одного матча.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022