Медведев потеряет пятую строчку рейтинга после вылета с Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев опустится в рейтинге ATP после вылета с Итогового турнира. 21 ноября его сместит с пятой строчки представитель Канады Феликс Оже-Альяссим. Более того, на данный момент шансы обогнать Медведева в рейтинге сохраняют серб Новак Джокович, россиянин Андрей Рублёв и американец Тейлор Фритц.

Напомним, Даниил Медведев на Итоговом турнире уступил во всех трёх встречах. В первом раунде группового этапа он проиграл Андрею Рублёву, затем потерпел поражение от Стефаноса Циципаса и завершил сезон неудачной встречей с Новаком Джоковичем.

Поражение от Джоковича стало для Медведева восьмым кряду в матчах с игроками из десятки мирового рейтинга. Эта серия Даниила началась на Открытом чемпионате Австралии, где российский теннисист упустил победу, ведя 2:0 по сетам у испанца Рафаэля Надаля. После этого Даниил не смог выиграть у теннисистов из топ-10 ни одного матча.