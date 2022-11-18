«Будто финал Итогового турнира!» Чесноков — о матче Медведева с Джоковичем

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился эмоциями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем на Итоговом турнире ATP.



«Я был на матче — потрясающая игра, просто шедевр! Такие скорости! В начале Даниил постепенно раскачивался, а в концовке второго сета начался шедевр — и весь третий сет был потрясающий. Джокович впервые проиграл свою подачу на турнире именно с Медведевым. После этого Даниил подавал на матч, но произошла аналогичная ситуация, как в матче с Циципасом. Даже счёт был одинаковый. Но игра удалась — будто финал Итогового турнира! Потрясающий темп, скорости и розыгрыши.



Проиграть три матча подряд 6:7 в третьем сете — невероятно обидно. Ладно если бы были «деятели» или слабые игроки, но это Итоговый турнир. Мне кажется, это единственный случай за все турниры, когда теннисист в группе все свои матчи проиграл в решающем сете на тай-брейке.



Думаю, Дане не хватило победы над Надалем в начале года. Это бы дало уверенности на весь сезон. Затем сбила травма… Но в конце года Медведев был в очень хорошей форме. Даже проиграв все три матча… Если брать все матчи, то самый плохой он провёл с Рублёвым. Затем лучше сыграл с Циципасом, а с Джоковичем был феноменальный матч. Очень жалко, что опять проиграл. Если бы выиграл, то победа дала бы уверенности. Но он проиграл сопернику, который по игре на сегодняшний день входит в топ-3 игроков, а не тому, кто забежал в последний вагон», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.