Видеообзор поражения Даниила Медведева от Новака Джоковича в матче Итогового турнира ATP
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Российский теннисист Даниил Медведев (пятая ракетка мира) потерпел поражение от представителя Сербии Новака Джоковича (восьмой номер мирового рейтинга) в трёх сетах в заключительном туре группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча.
Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Россиянин повёл со счётом 5:4 в третьем сете, взяв подачу соперника при 4:4, однако позволил Джоковичу сделать ответный брейк. Новак заранее гарантировал себе выход из группы с первого места и в полуфинале встретится с американцем Тейлором Фритцем. Даниил Медведев покидает турнир.
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